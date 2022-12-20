Роднина назвала сроки возвращения российских спортсменов на международную арену

Ирина Роднина заявила, что российские спортсмены вернутся на международную арену в 2024-м

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала сроки возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По ее словам, этого не произойдет в следующем году. «Что касается 2024-го — думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов. Мне кажется, это реально», — заявила Роднина.

Депутат добавила, что любой спортивной федерацией руководят личности. «Очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег», — добавила она.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.