Роднина назвала сроки возвращения российских спортсменов на международную арену
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала сроки возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
По ее словам, этого не произойдет в следующем году. «Что касается 2024-го — думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов. Мне кажется, это реально», — заявила Роднина.
Депутат добавила, что любой спортивной федерацией руководят личности. «Очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег», — добавила она.
В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.