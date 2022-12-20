Названы негативные последствия ежедневного употребления майонеза

Нутрициолог Перес предупредила, что большое количество майонеза провоцирует болезни сердца

Большое количество съедаемого ежедневно майонеза провоцирует развитие болезней сердца и почек, предупредила генетик и нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик. Врач назвала «Доктору Питеру» негативные последствия неконтролируемого употребления соуса.

Перес отметила, что продукт из магазина под названием майонез — это не тот же соус, какой придумали несколько веков назад. По ее словам, цвет настоящего майонеза схож с цветом меда, по консистенции напоминает желе, а вкус у него очень тонкий. Кроме того, магазинный майонез может нанести вред здоровью, если употреблять его каждый день.

Если переусердствовать с промышленным майонезом с некачественными ингредиентами и избытком жира и соли, можно увеличить риск сердечных заболеваний Светлана Перес генетик, нутрициолог

Приготовленный промышленным способом соус содержит огромное количество соли, что может перегрузить почки. Следствием этого станет повышенное давление и увеличение риска инсульта или сердечной недостаточности, рассказала врач. Избыток соли в меню также вызывает головные боли, провоцирует формирование камней в почках и ведет к остеопорозу.

«Обычный майонез содержит один грамм сахара на столовую ложку, а майонез с низким содержанием жира содержит сахара еще больше. Ведь чем-то нужно компенсировать вкус и консистенцию соуса. Избыток сахара повышает риски набора веса», — заключила Перес.

Ранее нутрициолог Анна Макарова назвала безопасную дозу майонеза в неделю. Она настоятельно рекомендовала ограничить употребление майонеза двумя чайными ложками пару раз в неделю.