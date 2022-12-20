Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:02, 20 декабря 2022Забота о себе

Названы негативные последствия ежедневного употребления майонеза

Нутрициолог Перес предупредила, что большое количество майонеза провоцирует болезни сердца

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Большое количество съедаемого ежедневно майонеза провоцирует развитие болезней сердца и почек, предупредила генетик и нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик. Врач назвала «Доктору Питеру» негативные последствия неконтролируемого употребления соуса.

Перес отметила, что продукт из магазина под названием майонез — это не тот же соус, какой придумали несколько веков назад. По ее словам, цвет настоящего майонеза схож с цветом меда, по консистенции напоминает желе, а вкус у него очень тонкий. Кроме того, магазинный майонез может нанести вред здоровью, если употреблять его каждый день.

Если переусердствовать с промышленным майонезом с некачественными ингредиентами и избытком жира и соли, можно увеличить риск сердечных заболеваний

Светлана Пересгенетик, нутрициолог
Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Приготовленный промышленным способом соус содержит огромное количество соли, что может перегрузить почки. Следствием этого станет повышенное давление и увеличение риска инсульта или сердечной недостаточности, рассказала врач. Избыток соли в меню также вызывает головные боли, провоцирует формирование камней в почках и ведет к остеопорозу.

«Обычный майонез содержит один грамм сахара на столовую ложку, а майонез с низким содержанием жира содержит сахара еще больше. Ведь чем-то нужно компенсировать вкус и консистенцию соуса. Избыток сахара повышает риски набора веса», — заключила Перес.

Ранее нутрициолог Анна Макарова назвала безопасную дозу майонеза в неделю. Она настоятельно рекомендовала ограничить употребление майонеза двумя чайными ложками пару раз в неделю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила двухстороннее соглашение с Украиной
В США назвали предполагаемый плацдарм НАТО для войны с Россией
Получающий миллионы рублей в год подал на работодателя в суд за скучную работу
Минобороны России показало видео ударов вертолетов Ка-52
Пилот выгнал пассажирку из самолета из-за хронического заболевания
Названы негативные последствия ежедневного употребления майонеза
Замначальника российской колонии задержали за получение взятки янтарным кораблем
В США заявили об активных переговорах с Москвой для освобождения Уилана
На Украине заявили о невозможности оценить сроки восстановления энергоснабжения
США отказались комментировать возможность поставок ЗРК Patriot Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.