Новозеландский хоккеист утонул во время занятий серфингом

Хоккеист сборной Новой Зеландии Дейл Харроп утонул во время занятий серфингом

Хоккеист сборной Новой Зеландии Дейл Харроп утонул в результате несчастного случая во время занятий серфингом. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

Уточняется, что это произошло в новозеландском Окленде 17 декабря. Харроп был доставлен на берег, однако спасателям уже не удалось его реанимировать. Хоккеисту было 33 года.

«Харроп оставил после себя наследие спортивного мастерства, доброты и решимости. Заразительная улыбка и общительный характер Дейла сопровождали его повсюду, куда бы он ни шел», — отмечается в заявлении Новозеландской хоккейной федерации.

Дейл Харроп выступал за сборную Новой Зеландии с 2008 года. В составе национальной команды он выступил на десяти чемпионатах мира в дивизионах II и III.