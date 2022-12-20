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16:33, 20 декабря 2022Спорт

Новозеландский хоккеист утонул во время занятий серфингом

Хоккеист сборной Новой Зеландии Дейл Харроп утонул во время занятий серфингом

Фото: NZME

Хоккеист сборной Новой Зеландии Дейл Харроп утонул в результате несчастного случая во время занятий серфингом. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

Уточняется, что это произошло в новозеландском Окленде 17 декабря. Харроп был доставлен на берег, однако спасателям уже не удалось его реанимировать. Хоккеисту было 33 года.

«Харроп оставил после себя наследие спортивного мастерства, доброты и решимости. Заразительная улыбка и общительный характер Дейла сопровождали его повсюду, куда бы он ни шел», — отмечается в заявлении Новозеландской хоккейной федерации.

Дейл Харроп выступал за сборную Новой Зеландии с 2008 года. В составе национальной команды он выступил на десяти чемпионатах мира в дивизионах II и III.

Дарья Коршунова
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