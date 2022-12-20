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03:00, 20 декабря 2022Россия

Российские бойцы и журналисты попали под обстрел в Донбассе

Корреспондент РИА Новости с бойцами ЗВО попали под обстрел в Донбассе

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России в ходе развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под обстрел со стороны украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Движение к точке осуществлялось на бронетехнике, в этот момент украинские силовики открыли прицельный минометный огонь по БМП», — рассказал журналист РИА Новости Виктор Антонюк.

Однако, несмотря на то, что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Этот момент попал на кадры в ходе видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.

Вечером 18 декабря стало известно, что в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

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Марина Совина
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