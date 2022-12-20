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00:06, 21 декабря 2022Мир

США заявили о полномасштабном оборонном партнерстве России и Ирана

Госдеп США: отношения России и Ирана становятся полномасштабным оборонным партнерством

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Отношения России и Ирана становятся полномасштабным оборонным партнерством, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что Вашингтон в последнее время указывал на тот факт, что в обмен на боевые беспилотники Москва предлагает Тегерану «военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне». «Это трансформирует их отношения в полномасштабное партнерство в сфере обороны», — сказал Прайс.

Представитель Госдепа США подчеркнул, что подобное взаимодействие двух стран создает вызовы не только для Украины, но также для соседей Ирана в регионе.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в эфире телекомпании PBS заявил, что США обеспокоены усилением сотрудничества между Россией и Ираном и возможностью перерастания его в полноценное оборонное партнерство. В свою очередь, официальный представитель МИД Иранской республики Иран Насер Канани Чафи утверждал, что сотрудничество Москвы и Тегерана основано на общих интересах и носит мирный характер.

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Марина Совина
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