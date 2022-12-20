ООН призвали отказаться от «расследования» по применению иранских беспилотников

Постпред Небензя призвал ООН отказаться от «расследования» по применению РФ иранских БПЛА

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Секретариат организации не поддаваться давлению стран Запада и не участвовать в «расследовании» в рамках резолюции 2231 якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников, сообщает РИА Новости.

Небензя призвал ООН отказаться от «расследования» по применению Россией иранских БПЛА. По его мнению, секретариату организации не следует идти на нарушение Устава

«Хотим вновь отметить, что любые результаты псевдорасследований "ячейки 2231" с юридической точки зрения ничтожны. При этом ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны — повторение нарушений прецедента создавать не может», — подчеркнул постпред на заседании Совбеза ООН.

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.