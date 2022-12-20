Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:54, 20 декабря 2022Мир

ООН призвали отказаться от «расследования» по применению иранских беспилотников

Постпред Небензя призвал ООН отказаться от «расследования» по применению РФ иранских БПЛА
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Секретариат организации не поддаваться давлению стран Запада и не участвовать в «расследовании» в рамках резолюции 2231 якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников, сообщает РИА Новости.

Небензя призвал ООН отказаться от «расследования» по применению Россией иранских БПЛА. По его мнению, секретариату организации не следует идти на нарушение Устава

«Хотим вновь отметить, что любые результаты псевдорасследований "ячейки 2231" с юридической точки зрения ничтожны. При этом ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны — повторение нарушений прецедента создавать не может», — подчеркнул постпред на заседании Совбеза ООН.

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников
Значение потолка цен на газ объяснили
Раскрыты способы повысить выносливость в сексе
Женщина устала экономить и стала зарабатывать на продаже своих интимных фото
В США назвали худший истребитель всех времен
Стало известно об обстреле района в Брянской области со стороны ВСУ
Маск обещал изменить опросы в Twitter
В России отказались исполнять принятые после 15 марта постановления ЕСПЧ
В России заявили о провале попыток США вбить клин в отношения страны с соседями
Девушка придумала оригинальный способ проучить ворующую ее напитки коллегу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.