Тони Фергюсон впервые за семь лет оказался вне рейтинга UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон впервые за последние семь лет оказался вне рейтинга лучших в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легком весе. Об этом сообщается на сайте организации.
В предыдущей версии рейтинга Фергюсон находился на 15-й позиции. Теперь это место занимает его соотечественник Дрю Добер, который был 14-м и потерял одну строчку. Действующим чемпионом организации в легком весе является россиянин Ислам Махачев. На первом месте в рейтинге находится бразилец Чарльз Оливейра.
Фергюсон вошел в рейтинг лучших легковесов после победы над Глейсоном Тибау 28 февраля 2015 года. После этого он ни разу не покидал топ-15.
Фергюсон владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В активе спортсмена 34 боя в ММА, в которых он одержал 26 побед и потерпел восемь поражений.