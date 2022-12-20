Тони Фергюсон впервые за семь лет оказался вне рейтинга UFC

Американский боец ММА Тони Фергюсон впервые за семь лет оказался вне рейтинга UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон впервые за последние семь лет оказался вне рейтинга лучших в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легком весе. Об этом сообщается на сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга Фергюсон находился на 15-й позиции. Теперь это место занимает его соотечественник Дрю Добер, который был 14-м и потерял одну строчку. Действующим чемпионом организации в легком весе является россиянин Ислам Махачев. На первом месте в рейтинге находится бразилец Чарльз Оливейра.

Фергюсон вошел в рейтинг лучших легковесов после победы над Глейсоном Тибау 28 февраля 2015 года. После этого он ни разу не покидал топ-15.

Фергюсон владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В активе спортсмена 34 боя в ММА, в которых он одержал 26 побед и потерпел восемь поражений.