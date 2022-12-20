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22:33, 20 декабря 2022Бывший СССР

На встрече с Зеленским в Артемовске заметили военного с нацистской эмблемой

Замминобороны Украины опубликовала фото с военным с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова»

Фото: Telegram-канал «Ганна Маляр інфо»

На фотографиях со встречи президента Украины Владимира Зеленского с силами ВСУ в Артемовске заметили военного с нацистской эмблемой. Кадры были опубликованы заместителем министра обороны Украины Анной Маляр, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на экипировке одного из военных видна интерпретация эмблемы дивизии СС «Мертвая голова».

Украинские власти не первый раз публикуют кадры, на которых видна нацистская символика. Похожий инцидент был в сентябре, когда Зеленский посетил Изюм. Позже фотография была удалена.

9 мая в честь Дня Победы украинский президент поделился подборкой снимков украинских военных и мирных жителей. На одном из фото был боец, у которого на груди виднелась символика «Мертвой головы». Позднее фотография была удалена, а сама публикация отредактирована.

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Марина Совина
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