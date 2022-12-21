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04:08, 21 декабря 2022Ценности

41-летняя модель показала тело в нижнем белье

41-летняя модель Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье люксового бренда Gucci

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых показала фигуру в комплекте нижнего белья люксового бренда Gucci, состоящего из бюстгальтера и трусов на высокой посадке. Образ дополнили рубашка черного цвета, золотые браслеты, массивные кольца и колье. При этом манекенщица уложила свои волосы в локоны, а на губы нанесла розовую помаду.

Фото: @alessandraambrosio

Поклонники восхитились внешним видом звезды, отметив в комментариях под публикацией, что она находится в отличной форме. «Сексуальная и великолепная Алессандра», «Люблю такие фото. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Ты великолепная женщина», «Обладаешь очень редкой красотой», «Какая идеальная фигура», — высказывались они.

В сентябре бывшие «ангелы» Victoria's Secret Эльза Хоск и Алессандра Амбросио снялись в белье из старых вещей для журнала More or Less. Модели позировали в белье из переработанных вещей.

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Мария Винар
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