Рекламу Gucci с Гарри Стайлсом обругали за сходство с кампанией Balenciaga

Рекламу Gucci с Гарри Стайлсом и детской кроватью обругали за сходство с промо Balenciaga

Английский певец Гарри Стайлс представил рекламу собственной коллекции HAHAHA, созданной для итальянского бренда Gucci, и подвергся критике в сети. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет о промоснимках, на которых поп-исполнитель позирует в футболке из своей линейки с изображением мишки Тедди. Фотограф запечатлел знаменитость напротив кровати для маленьких детей. Известно, что стоимость аналогичной футболки на официальном сайте люксовой марки составляет 690 долларов (49 тысяч рублей).

Пользователи сети обругали Стайлса за участие в упомянутой кампании, поскольку заметили сходства с рекламными фотографиями модного дома Balenciaga, на которых дети дошкольного возраста были запечатлены с плюшевыми мишками в руках. При этом на игрушках была одета БДСМ-атрибутика: кружевные стринги, кожаные портупеи и металлические цепи.

«Вы смеетесь? Взрослый мужчина и детский матрас?», «Что происходит с брендами?», «Гарри Стайлса заставили позировать рядом с матрасом в розовой футболке с мишкой. Почему все креативные директоры такие сумасшедшие?», «Gucci, зачем снимать взрослого мужчину с детскими вещами?», «У холдинга Kering одна идеология?» — возмущались клиенты в соцсетях.

В ноябре бренд Balenciaga разместил кадры, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. Пользователи сети заметили на снимках, на которых позировали дети, БДСМ-атрибутику. В связи с этим креативного директора Демну Гвасалию обвинили в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.