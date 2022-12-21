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16:39, 21 декабря 2022Ценности

Рекламу Gucci с Гарри Стайлсом обругали за сходство с кампанией Balenciaga

Рекламу Gucci с Гарри Стайлсом и детской кроватью обругали за сходство с промо Balenciaga

Фото: Gucci

Английский певец Гарри Стайлс представил рекламу собственной коллекции HAHAHA, созданной для итальянского бренда Gucci, и подвергся критике в сети. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет о промоснимках, на которых поп-исполнитель позирует в футболке из своей линейки с изображением мишки Тедди. Фотограф запечатлел знаменитость напротив кровати для маленьких детей. Известно, что стоимость аналогичной футболки на официальном сайте люксовой марки составляет 690 долларов (49 тысяч рублей).

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Пользователи сети обругали Стайлса за участие в упомянутой кампании, поскольку заметили сходства с рекламными фотографиями модного дома Balenciaga, на которых дети дошкольного возраста были запечатлены с плюшевыми мишками в руках. При этом на игрушках была одета БДСМ-атрибутика: кружевные стринги, кожаные портупеи и металлические цепи.

«Вы смеетесь? Взрослый мужчина и детский матрас?», «Что происходит с брендами?», «Гарри Стайлса заставили позировать рядом с матрасом в розовой футболке с мишкой. Почему все креативные директоры такие сумасшедшие?», «Gucci, зачем снимать взрослого мужчину с детскими вещами?», «У холдинга Kering одна идеология?» — возмущались клиенты в соцсетях.

В ноябре бренд Balenciaga разместил кадры, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. Пользователи сети заметили на снимках, на которых позировали дети, БДСМ-атрибутику. В связи с этим креативного директора Демну Гвасалию обвинили в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

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Майя Пономаренко
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