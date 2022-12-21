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13:50, 21 декабря 2022Россия

Глава Чувашии раскрыл состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе

Глава Чувашии назвал стабильным состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе
Олег Николаев

Олег Николаев. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Состояние мужчины, который пострадал при мощном взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, оценивается как стабильное. Об этом заявил глава российского региона Олег Николаев в Telegram-канале.

«Состояние единственного пострадавшего — стабильное. Констатировано три процента поражения поверхности тела в результате ожога, пациент в полном объеме получает лечение в условиях круглосуточного стационара», — написал глава Чувашии.

По его словам, в настоящее время проводится оценка поврежденного участка газопровода, после допуска к газопроводу ремонтная бригада начнет работы по его восстановлению. Помимо этого, власти поддержат родственников погибших, с ними работают психологи, сообщил Николаев.

Взрыв на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии произошел во вторник, 20 декабря. Погибли три газовика, которые ремонтировали трубу, еще один человек пострадал.

По данным Николаева, взрыв на газопроводе произошел во время производства строительно-монтажных работ. Он отчитался, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП.

Взорвавшийся газопровод поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Он был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области. На фоне новостей о ЧП в Чувашии цена газа в Европе подскочила до 1200 долларов за тысячу кубометров.

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Анастасия Шейкина
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