Глава Чувашии раскрыл состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе

Глава Чувашии назвал стабильным состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе

Состояние мужчины, который пострадал при мощном взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, оценивается как стабильное. Об этом заявил глава российского региона Олег Николаев в Telegram-канале.

«Состояние единственного пострадавшего — стабильное. Констатировано три процента поражения поверхности тела в результате ожога, пациент в полном объеме получает лечение в условиях круглосуточного стационара», — написал глава Чувашии.

По его словам, в настоящее время проводится оценка поврежденного участка газопровода, после допуска к газопроводу ремонтная бригада начнет работы по его восстановлению. Помимо этого, власти поддержат родственников погибших, с ними работают психологи, сообщил Николаев.

Взрыв на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии произошел во вторник, 20 декабря. Погибли три газовика, которые ремонтировали трубу, еще один человек пострадал.

По данным Николаева, взрыв на газопроводе произошел во время производства строительно-монтажных работ. Он отчитался, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП.

Взорвавшийся газопровод поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Он был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области. На фоне новостей о ЧП в Чувашии цена газа в Европе подскочила до 1200 долларов за тысячу кубометров.