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08:07, 21 декабря 2022Россия

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области

Старовойт сообщил, что в Курской области на 15 дней продлили высокий уровень теропасности
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 дней. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что желтый уровень теропасности продлевается с 17:00 21 декабря. Губернатор описал обстановку на территории региона как «стабильно напряженную».

15 декабря в Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

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Марина Совина
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