Старовойт сообщил, что в Курской области на 15 дней продлили высокий уровень теропасности

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 дней. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что желтый уровень теропасности продлевается с 17:00 21 декабря. Губернатор описал обстановку на территории региона как «стабильно напряженную».

15 декабря в Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.