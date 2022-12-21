Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области
Старовойт сообщил, что в Курской области на 15 дней продлили высокий уровень теропасности
Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 дней. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Старовойт уточнил, что желтый уровень теропасности продлевается с 17:00 21 декабря. Губернатор описал обстановку на территории региона как «стабильно напряженную».
15 декабря в Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.
Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.