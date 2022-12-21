Московский и Ленинградский военные округа предложили создать в ВС РФ

Сергей Шойгу предложил создать в ВС РФ Московский и Ленинградский военные округа

Необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил России — Московский и Ленинградский военные округа. С таким предложением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания ведомства, прямую трансляцию которого ведет KP.RU в YouTube.

Кроме того, министр призвал повысить ответственность главных командований за подготовку военнослужащих.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется (...) создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа», — подчеркнул Шойгу.

По мнению главы Минобороны, численность вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе 695 тысяч контрактников.

Ранее Шойгу сообщил, что в 2023 году необходимо продолжить спецоперацию на Украине до полного выполнения задач.