Названы две убивающие любовь причины

Эксперт по отношениям Вайнер-Дэвис заявила, что любовь уходит из-за обид и разочарований

Даже длящаяся десятилетиями любовь уходит из-за накопившихся разочарований и обид, заявила эксперт по отношениям Мишель Вайнер-Дэвис. В Psychology Today она назвала две основные причины, убивающие отношения.

Одна из основных причин, по которой человек перестает любить, — это отсутствие общих дел и увлечений, объединяющих в момент знакомства. Эксперт рассказала, что работает с парами, находящимися на грани развода. Когда она спрашивает об их отношениях в начале, люди смягчаются и светлеют, вспоминая встречу и романтику.

Пары вспоминают веселые времена, разговоры до рассвета, страстные занятия любовью и просто время вдвоем. Они помнят, как мало нужно было для счастья. Они просто хотели быть вместе. Остальная часть их жизни отошла на второй план, потому что тогда их отношения были всем. Эти романтические воспоминания всегда переносят в другое время, в другое место

Мишель Вайнер-Дэвис эксперт по отношениям

По словам Вайнер-Дэвис, отношения подобны растениям — им нужна подпитка. Зачастую люди по разным причинам перестают прилагать усилия, чтобы поддерживать любовь. Супруги говорят себе, что есть более важные дела, начинают принимать друг друга за должное, а их разговоры превращаются в обмен сухой информацией. Секс становится редким, скучным или полностью прекращается, на передний план выходят дети, и качественное время заменяется использованием электроники во время еды или вечером, когда дети уже спят. В результате отношения страдают.

Второй причиной, по которой люди перестают любить, Вайнер-Дэвис считает обиды, гнев и разочарования, копившиеся годами. По ее словам, жизнь бросает вызовы: бесплодие, дети, финансовые трудности, безработица, проблемы со здоровьем, половые различия, неверность. Каждый фактор вызывает более серьезные разногласия и большее отчуждение, ослабляя супружеские узы с каждым годом.

Проблема в том, что большинство людей винят характеры супругов в моменты разногласий и не видят настоящего виновника подрыва отношения — дефицит навыков. Мы узнаем об отношениях в детстве, наблюдая за родителями. И лишь немногим повезло стать свидетелем здоровых гармоничных отношений Мишель Вайнер-Дэвис эксперт по отношениям

Даже если человек уверен, что разлюбил, он может вернуть утерянное чувство, уверяет Вайнер-Дэвис. Нужно лишь вспомнить волшебное время первой встречи с любовью и подумать, какую реакцию тогда вызвало бы утверждение, что чувства будут недолгими.

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