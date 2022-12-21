Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:40, 21 декабря 2022Забота о себе

Названы две убивающие любовь причины

Эксперт по отношениям Вайнер-Дэвис заявила, что любовь уходит из-за обид и разочарований

Фото: Edgar Chaparro / Unsplash

Даже длящаяся десятилетиями любовь уходит из-за накопившихся разочарований и обид, заявила эксперт по отношениям Мишель Вайнер-Дэвис. В Psychology Today она назвала две основные причины, убивающие отношения.

Одна из основных причин, по которой человек перестает любить, — это отсутствие общих дел и увлечений, объединяющих в момент знакомства. Эксперт рассказала, что работает с парами, находящимися на грани развода. Когда она спрашивает об их отношениях в начале, люди смягчаются и светлеют, вспоминая встречу и романтику.

Пары вспоминают веселые времена, разговоры до рассвета, страстные занятия любовью и просто время вдвоем. Они помнят, как мало нужно было для счастья. Они просто хотели быть вместе. Остальная часть их жизни отошла на второй план, потому что тогда их отношения были всем. Эти романтические воспоминания всегда переносят в другое время, в другое место

Мишель Вайнер-Дэвисэксперт по отношениям

По словам Вайнер-Дэвис, отношения подобны растениям — им нужна подпитка. Зачастую люди по разным причинам перестают прилагать усилия, чтобы поддерживать любовь. Супруги говорят себе, что есть более важные дела, начинают принимать друг друга за должное, а их разговоры превращаются в обмен сухой информацией. Секс становится редким, скучным или полностью прекращается, на передний план выходят дети, и качественное время заменяется использованием электроники во время еды или вечером, когда дети уже спят. В результате отношения страдают.

Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

Второй причиной, по которой люди перестают любить, Вайнер-Дэвис считает обиды, гнев и разочарования, копившиеся годами. По ее словам, жизнь бросает вызовы: бесплодие, дети, финансовые трудности, безработица, проблемы со здоровьем, половые различия, неверность. Каждый фактор вызывает более серьезные разногласия и большее отчуждение, ослабляя супружеские узы с каждым годом.

Проблема в том, что большинство людей винят характеры супругов в моменты разногласий и не видят настоящего виновника подрыва отношения — дефицит навыков. Мы узнаем об отношениях в детстве, наблюдая за родителями. И лишь немногим повезло стать свидетелем здоровых гармоничных отношений

Мишель Вайнер-Дэвисэксперт по отношениям

Даже если человек уверен, что разлюбил, он может вернуть утерянное чувство, уверяет Вайнер-Дэвис. Нужно лишь вспомнить волшебное время первой встречи с любовью и подумать, какую реакцию тогда вызвало бы утверждение, что чувства будут недолгими.

Ранее психолог Сауния Ахмад дала советы по преодолению депрессии после расставания. Она отметила, что справиться с чувствами поможет ведение дневника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.