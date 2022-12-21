В Совфеде пообещали рассказать США о слабостях ЗРК Patriot

Сенатор Джабаров: ЗРК Patriot может стать трофеем России, Москва назовет США его слабости

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot могут стать трофеями российских военных. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом он сообщил в контексте возможной передачи США этого вооружения Украине для использования в противостоянии с Россией.

По обещанию Джабарова, в таком случае Россия внимательно изучит американское вооружение и назовет производителю его слабости.

Сенатор подчеркнул, что у России есть возможность сбивать ракеты Patriot, что может лишний раз скомпрометировать производителя перед покупателями, в том числе — в арабских странах. При этом он добавил, что США будут продолжать поставки своего оружия Киеву.

«Они (США — прим. «Ленты.ру») будут запихивать столько оружия, сколько им надо, лишь бы Россия воевала с Украиной, которая будет вооружена американским оружием», — приводит агентство слова Джабарова.

Телеканал CNN сообщал, что США планируют передать Украине ЗРК Patriot уже в следующем пакете военной помощи. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность поставок Patriot Украине. Вместе с тем он отметил, что США учитывают риск эскалации из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений.