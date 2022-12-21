Нутрициолог перечислил омолаживающие кожу продукты

Нутрициолог Ник Диллер: необходимо употреблять лосось и арбузы для омоложения кожи

Нутрициолог Ник Диллер из Филадельфии, США, перечислил продукты, которые омолаживают кожу. Такой информацией он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Эксперт с никнеймом nickdiller_ посоветовал отдавать предпочтение еде, богатой жирными кислотами. Это, например, лосось, устрицы и грецкие орехи. «Они отлично справляются с воспалениями и сохраняют коллаген», — объяснил специалист. Он отметил, что в рацион также должны входить помидоры, арбузы, грейпфруты и папайя, которые поддерживают гладкость кожи.

Кроме того, Диллер раскрыл секрет борьбы с уже образовавшимися морщинами. По его словам, необходимо употреблять богатые витамином С цитрусовые, а также сладкий перец, клубнику, киви и брокколи.

Заключительными в списке нутрициолога стали семена подсолнечника, миндаль, авокадо, шпинат и кабачки — продукты с высоким содержанием витамина Е, а также темный шоколад, ягоды, оливковое масло, зеленый чай, кофе и виноград. «Такая еда содержит антиоксиданты, борющиеся с воспалениями и стрессом», — уточнил Диллер.

В октябре британские врачи-диетологи Хасия Аль Хубра и Аманда Урселл назвали продукты питания, которые благотворно влияют на красоту и молодость кожи. По словам медиков, фиолетовые плоды замедляют процесс старения и повышают в организме уровень коллагена, который обеспечивает прочность и эластичность кожи. Помимо прочего, предотвратить появление мешков под глазами, морщин и кожных заболеваний, в частности, дерматита, помогают вода, яйца и сладкий картофель, рассказали специалисты.