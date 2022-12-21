Поездку Зеленского в США объяснили страхом разгрома ВСУ

Аналитик Суконкин заявил, что Зеленский улетел в США, испугавшись разгрома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский улетел в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом, испугавшись разгрома Вооруженный сил Украины (ВСУ). Так визит украинского лидера в Вашингтон в беседе с NEWS.ru объяснил военный эксперт и аналитик Алексей Суконкин.

«Зеленский понимает, что сейчас армию его страны начнут бить серьезно и это надо парировать, не зря сегодня пройдет коллегия Минобороны РФ с участием [президента России Владимира] Путина, вероятно, что-то начнется в ближайшие дни или даже часы», — заявил он.

По мнению аналитика, скоро в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начнутся большие действия с российской стороны. Суконкин предположил, что не просто так Россия вернула в зону СВО боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и нарастила производство танков.

Военный эксперт также обратил внимание, что среди элиты США ведутся серьезные споры относительно предоставления военной помощи Киеву. Суконкин добавил, что американская сторона все равно будет помогать Украине, но объем поддержки может измениться.

«Зеленский едет пиариться и послужить козырем для Байдена, чтобы ткнуть сомневающихся в США и Европу, где говорят об истощении арсеналов и неспособности некоторых государств обеспечить свою безопасность», — заключил он.

Ночью 21 декабря американский телеканал CNN, ссылаясь на два осведомленных источника, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США. В США, как заявлялось, украинский лидер планирует встретиться с президентом Байденом и обсудить с ним военную помощь Киеву.

По данным Politico, украинский лидер хочет попросить у американских властей предоставить Киеву оружие большей дальности, способное отражать удары российской армии. В частности, речь идет об армейских тактических ракетных системах ATACMS, а также беспилотниках Grey Eagle и Reaper.