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16:50, 22 декабря 2022Мир

В Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение»

Aamaj News: в Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение»

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) публично высекли 30 человек на футбольном стадионе в провинции Бадахшан. Об этом пишет афганское агентство Aamaj News.

Сообщается, что каждый, кто подвергся экзекуции, получил 40 ударов плетьми. Издание уточняет, что среди обвиняемых в «моральном разложении» было 15 женщин. Aamaj News отмечает, что обстоятельства, при которых была установлена их вина, остаются неизвестными.

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Ранее пришедшие к власти в Афганистане в августе 2021-го года представители организации «Талибан» выступили за полный запрет женского образования в Афганистане.

До этого талибы провели первую публичную казнь с момента прихода власти в Афганистане. Сообщается, что представители движения приговорили афганца к смерти за убийство, кражу мотоцикла и мобильного телефона, совершенные им пять лет назад. Экзекуция проходила в присутствии высших должностных лиц «Талибана», специально приехавших из Кабула. Решение о ее проведении принял эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.

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Глеб Бажуткин
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