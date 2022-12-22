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16:25, 22 декабря 2022Экономика

«Яндекс» рассказал о целях создания компании Beyond ML

«Яндекс» зарегистрировал компанию Beyond ML для продвижения B2B-сервисов

Фото: Shutterstock

«Яндекс» зарегистрировал в Армении компанию Beyond ML, которая связана с 10 стартапами в разных областях. Она нацелена на продвижение B2B-технологий и является внутренним экспериментом, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение интернет-гиганта.

«Beyond ML — один из внутренних экспериментов компании "Яндекс", созданный для продвижения B2B-сервисов и технологий. Программа внутренних экспериментов работает внутри "Яндекса" много лет. На ранних стадиях для них часто используются самостоятельные бренды», — рассказали в интернет-гиганте.

В пресс-службе подчеркнули, что любые связи с Beyond ML бывшего генерального директора и бывшего члена совета директоров группы компаний Аркадия Воложа и его семейного траста исключены. Никакого отношения к возможным изменениям в структуре «Яндекса» зарегистрированная компания не имеет.

На сайте Beyond ML указано, что в работе компании принимает участие больше 100 человек по всему миру, большей частью речь идет об удаленной занятости. Команда распределена между Ереваном (Армения), Белградом (Сербия), Нью-Йорком (США) и Севильей (Испания).

Информация о работе Beyond ML и ее связи с «Яндексом» ранее распространилась в СМИ. Из данных следует, что компания была зарегистрирована в конце марта этого года, ее сайт — в апреле, ей принадлежат такие сервисы, как Neurodub, askthecrowd, Tune The Model и Tune The Ads.

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Платон Щукин
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