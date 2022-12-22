В России предложили разрешить подросткам торговать на бирже

ВЭБ.РФ предложила в качестве эксперимента разрешить подросткам торговать на бирже

На российской бирже могут появиться инвесторы младше 18 лет — с предложением разрешить подросткам доступ к фондовому рынку выступила госкорпорация ВЭБ.РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Соответствующее предложение госкорпорация обсуждает с участниками рынка, экспертами и регулятором — "Агентством стратегических инициатив", руководителем Центра частного права и секретарем Общественной палаты Лидией Михеевой, представителями НАУФОР, брокерами», — отметили в госкорпорации.

Согласно задумке, торговать на бирже смогут те инвесторы, которые подтвердят свою состоятельность и пройдут обучение и ряд тестов. ВЭБ представила два подхода к допуску подростков от 14 до 18 лет на биржу: в рамках первого этапа госкорпорация предлагает создать так называемую финансовую песочницу — она предполагает лимит на зачисление средств с возможностью ежегодного пополнения. Кроме того, несовершеннолетние инвесторы не смогут выводить деньги с биржи, за исключением некоторых случаев, а операции не будут облагаться налогом на доходы физлиц (НДФЛ).

В рамках второго подхода подростки смогут получить фактически все права и обязанности взрослых инвесторов — размер зачислений не будет ограничен, а выводить средства можно будет с установлением некоторого лимита, либо с его превышением, но с согласия родителей или законных представителей. Для реализации эксперимента ВЭБ предлагает ослабить существующие законодательные ограничения.

С 1 октября неквалифицированным инвесторам в России запрещено покупать ценные бумаги эмитентов из «недружественных» стран в случае, если сделка существенно увеличит их долю в портфеле инвестора, заявлял Центробанк. В ноябре и декабре ограничения постепенно ужесточались, а с начала 2023 года россиянам из числа неквалифицированных инвесторов запретят проводить все подобные сделки.