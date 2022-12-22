Глава ДНР прокомментировал визит Зеленского в США

Врио главы ДНР Пушилин назвал визит Зеленского в США фарсом

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал фарсом визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом пишет РИА Новости.

«То, что вчера происходило, это было фарсом для прикрытия того, что уже сделано», — прокомментировал Пушилин.

По его словам, все уже видели это перед началом спецоперации, когда Запад пытался «легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов».

Ранее Зеленский потребовал от Конгресса США вооружения и дополнительных денег для успешного продолжения боевых действий.

21 декабря Зеленский и американский лидер Джо Байден встретились в Вашингтоне. Президент США пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева.