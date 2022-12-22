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13:04, 22 декабря 2022Спорт

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла пять позиций и опустилась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сборная России опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленном по результатам чемпионата мира рейтинге отечественная сборная опустилась на 37-е место. Таким образом, команда Валерия Карпина потеряла пять позиций.

Рейтинг продолжает возглавлять сборная Бразилии. На одну позицию поднялись победители чемпионата мира-2022 — команда Аргентины. Тройку лучших замыкает оставшаяся с серебром мирового первенства сборная Франции.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России пропустила чемпионат мира-2022.

Дарья Коршунова
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