Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла пять позиций и опустилась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленном по результатам чемпионата мира рейтинге отечественная сборная опустилась на 37-е место. Таким образом, команда Валерия Карпина потеряла пять позиций.

Рейтинг продолжает возглавлять сборная Бразилии. На одну позицию поднялись победители чемпионата мира-2022 — команда Аргентины. Тройку лучших замыкает оставшаяся с серебром мирового первенства сборная Франции.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России пропустила чемпионат мира-2022.