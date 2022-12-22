ФИФА отреагировала на скандал с дотронувшимся до Кубка мира поваром-мемом

ФИФА признала неправомерность появления повара Гекче на поле после финала ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на скандал с дотронувшимся до Кубка мира турецким поваром-мемом Нусретом Гекче. Заявление организации приводит в Twitter журналист New York Times Тарик Панджа.

В ФИФА признали, что появление повара на поле во время чествования сборной Аргентины было неправомерным. Отмечается, что Гекче не имел права держать трофей в руках.

18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в решающем матче команду Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

После окончания финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре Гекче вышел к игрокам на поле, дотронулся до Кубка мира и несколько раз пытался уговорить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси сделать с ним фото. Ситуация стала скандальной среди футбольных фанатов, так как по правилам трофей могут держать только чемпионы мира и главы государств.

Гекче получил известность в январе 2017 года, когда опубликованная им видеозапись приготовления стейка стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов. Зрителей привлекла необычная манера повара посыпать стейк, подняв вверх руку с щепоткой соли.