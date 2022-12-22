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11:14, 22 декабря 2022Среда обитания

Германия вернулась к вредному топливу

В Германии восстановили работу нескольких угольных электростанций

Фото: Waltraud Grubitzsch / Globallookpress.com

В третьем квартале 2022 года в Германии восстановили работу нескольких угольных электростанций. О возвращении страны к вредному для окружающей среды топливу сообщает Bloomberg.

В Германии решили вернуться к ископаемому топливу, несмотря на обещания по достижению климатических целей. Таким образом в стране пытаются не допустить стремительного роста цен на электроэнергию из-за экономической ситуации. По данным агентства, в третьем квартале объем электроэнергии от угольной генерации оказался на 13,3 процента больше, чем в этот же период год назад.

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Власти страны отметили, что, несмотря на данные, страна не пренебрегает своими обещаниями поэтапно отказаться от использования угля к 2030 году. Однако на данный момент приоритетом стала подача электроэнергии. «Все придерживаются своих климатических целей, но правда в том, что, когда вы сталкиваетесь с дилеммой: оставить свет включенным или сократить выбросы углерода, вы выбираете свет», — заявили в Международном энергетическом агентстве.

В сентябре в Германии собрались смягчить требования по отношению к работе мусоросжигательных заводов и позволить им выбрасывать больше оксидов азота в атмосферу. Причиной возможных нововведений назвали риск отключения электроэнергии и отопления из-за усиливающегося энергокризиса.

Нина Ташевская
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