Восточную Сибирь прикрыли модернизированными «Фаворитами»

Минобороны: расчеты систем ПВО С-300ПМ2 заступили на боевое дежурство в Восточной Сибири

Расчеты модернизированных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» заступили на боевое дежурство в Восточной Сибири. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМ2 "Фаворит" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) впервые после переподготовки заступили на боевое дежурство по прикрытию критически важных объектов в Восточной Сибири», — говорится в сообщении.

В ходе переобучения военнослужащие ознакомились с элементной базой модернизированных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также изучили возможности ЗРС, сопоставимые с характеристиками комплексов С-400 «Триумф». С-300ПМ2 поступили на вооружение подразделений ПВО в конце ноября. Модернизированные ЗРС заменили находящиеся на вооружении С-300.

Ранее военный обозреватель Антон Лавров сообщил, что зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США могут поставить Украине, уступают российским системам противовоздушной обороны С-300 и С-400.

В июле «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны писали, что Сибирь прикроют С-300ПМ2, которые позволят защитить территорию от Новосибирска до Иркутска. Новые ЗРС заменят комплексы, у которых истек срок годности.