Эксперт оценил влияние России в Средней Азии

Директор ИАЦ МГУ Чижова: Россия остается центральным партнером для стран Средней Азии

Россия по-прежнему остается центральным и важнейшим партнером для всех стран Средней Азии. Об этом директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ), главный редактор портала Ia-centr.ru Дарья Чижова заявила на презентации клубом «Валдай» доклада «Центральная Азия и украинский кризис», передает корреспондент «Ленты.ру».

Она оценила влияние России в регионе, отметив, что страны Средней Азии, «зажатые» между Россией и Китаем, «играют важную роль для выстраивании архитектуры безопасности этих двух стран».

«А значит, Европейский союз и США как представители западного мира в любом случае заинтересованы в процессах, происходящих в регионе, и мы видим проявления этого в увеличении интереса и в увеличении количества визитов официальных представителей в страны региона», — добавила Чижова.

Эксперт также указала на усиление давления со стороны ЕС и США на элиты в странах Средней Азии, подчеркнув при этом, что значительная связанность государств региона с Россией и Китаем «не дает возможности поддаваться на провокации, которые зачастую организуются в отношении стран с точки зрения определения основного вектора сотрудничества как нероссийского».

Ранее директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявлял, что Запад желает заполучить Среднюю Азию для сдерживания России. При этом отметил, что НАТО рассматривает регион как стратегический плацдарм.