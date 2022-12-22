В России заявили о желании Запада заполучить Центральную Азию

Департамент МИД: Запад желает заполучить Центральную Азию для сдерживания России

Запад желает заполучить Центральную Азию для сдерживания России, а НАТО рассматривает регион как стратегический плацдарм. Об этом заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник на презентации доклада клуба Валдай «Центральная Азия и украинский кризис», передает корреспондент «Ленты.ру».

«НАТО не скрывает, что рассматривает Центральную Азию как стратегический плацдарм для сдерживания России, да и не только ее — Китая и в какой-то степени Ирана, особенно после ухода американцев из Афганистана. (…) Мы и, собственно, сами центральноазиатские страны осознают регион как важнейшее звено, которое Запад хотел бы заполучить в свою блокирующую цепь вокруг России», — сказал он.

Стерник отметил, что если НАТО сможет «привлечь на свою сторону страны Центральной Азии в виде, допустим, размещения военной или квазивоенной инфраструктуры», то это станет для Брюсселя демонстрацией глобальной роли Североатлантического альянса.

Как утверждает директор департамента, несмотря на давление и неоднозначные заявления по отношению к компаниям и банкам России со стороны отдельных центральноазиатских структур экономики, ни в одной из стран региона на уровне руководства не рассматривается возможность смены стратегического союзника с Москвы на государства НАТО, Европейского союза и других.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что идея рамочного экономического взаимодействия США направлена на «разбалансировку сохраняющейся в Юго-Восточной Азии многосторонности». Кроме того, по его словам, Евросоюз стал филиалом НАТО.