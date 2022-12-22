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17:49, 22 декабря 2022Мир

В Польше заявили о «сытости по горло» бюрократией Евросоюза

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Польша и Италия сыты по горло бюрократией ЕС

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Италия и Польша сыты по горло бюрократией Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий в интервью итальянской газете La Stampa.

«Поляки и итальянцы сыты по горло диктатом европейской бюрократии и хотят настоящей демократии», — сказал он. По словам польского премьера, Польша и Италия хотят вернуться к основополагающим принципам, ради которых был основан Евросоюз.

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Он также отметил, что итальянцы и поляки единодушны в поддержке Украины, добавив, что «неоимпериалистическая политика Владимира Путина представляет серьезную опасность не только для Киева, но и для всей Европы».

Также Моравецкий заявил, что если бы Германия заняла лидирующие позиции в Евросоюзе, политика в отношении России была бы слишком мягкой, и это обернулось бы тяжелыми последствиями.

Ранее премьер Польши прокомментировал коррупционный скандал в Европарламенте и осудил ЕП за лицемерие.

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Глеб Бажуткин
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