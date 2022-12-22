В НАСА оценили профессиональное взаимодействие с «Роскосмосом»

НАСА сообщило, что ценит профессиональное взаимодействие с «Роскосмосом»

Официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Лора Бличер в беседе с ТАСС рассказала, что агентство надеется на продолжение безопасной и эффективной работы Международной космической станции (МКС). Она также отметила, что НАСА сильно ценят профессиональное взаимодействие с «Роскосмосом».

По ее словам, НАСА планирует придерживаться курса эффективной, а также безопасной эксплуатации МКС.

«Мы продолжаем ценить профессиональное взаимодействие между НАСА и "Роскосмосом", в том числе то, что наши астронавты и космонавты осуществляют научную и техническую деятельность на орбите», — заявила Бличер.

Ранее НАСА сообщило, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на американском пилотируемом корабле Crew Dragon к МКС в феврале 2023 года.