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14:19, 22 декабря 2022Бывший СССР

Оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента Молдавии

Депутаты оппозиции заблокировали трибуну парламента Молдавии, требуя досрочных выборов

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Оппозиционные депутаты блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну парламента Молдавии и потребовали провести досрочные выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня блок коммунистов и социалистов проявляет солидарность с тысячей журналистов, оставшихся без работы, с местными властями, которые сталкиваются с проблемами, с гражданами. Требуем роспуска парламента и досрочных выборов», — сказал вице-спикер парламента, глава Соцпартии Влад Батрынча.

Политик и его коллеги с призывающими остановить цензуру плакатами заблокировали трибуну, заявив, что они намерены бойкотировать заседания парламента. По мнению оппозиции, власти игнорируют интересы жителей Молдавии.

Ранее замглавы парламентской комиссии Молдавии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну назвала запрет вещания шести русскоязычных каналов атакой на демократию страны. По ее словам, теперь в республике будут работать только «подконтрольные режиму телевизоры». О блокировке телеканалов стало известно 16 декабря. Причиной было названо «отсутствие достоверной информации» о событиях на Украине.

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Кристина Есикова
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