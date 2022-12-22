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19:02, 22 декабря 2022Спорт

Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира

Forbes: японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

Фото: Danielle Parhizkaran / Reuters

Японская теннисистка Наоми Осака названа самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Ежегодный рейтинг составил Forbes.

Осака возглавила список третий год подряд. 25-летняя теннисистка заработала 51,1 миллиона долларов, причем 50 миллионов из них — вне спорта. Отмечается, что прибыль японке принесла ее предпринимательская деятельность.

На втором месте рейтинга расположилась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая в 2022 году 41,3 миллиона долларов. В тройку лидеров также вошла американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая 20,1 миллиона долларов.

Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. Также японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. В 2019 году она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Анастасия Борисова
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