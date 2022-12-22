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16:17, 22 декабря 2022Бывший СССР

На Украине поблагодарили Пентагон за возможности в «защите неба»

Глава Минобороны Украины Резников поблагодарил Пентагон за возможности в «защите неба»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Минобороны Украины Алексей Резников поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за новые возможности в «защите неба» во время телефонного разговора. Об этом он написал в своем Twitter.

«Провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба», — сообщил Резников.

Ранее высокопоставленный чиновник Минобороны США на условиях анонимности рассказал, что американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot поставят Украине через несколько месяцев. Он отметил, что в данный момент Вашингтон работает с Киевом с целью помочь ему интегрировать разные средства противовоздушной обороны (ПВО) и управлять ими.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне ЗРК Patriot. Он пообещал обучить военнослужащих Украины безошибочному использованию вооружения. Байден подчеркнул, что США планируют продолжить укреплять противовоздушную оборону республики.

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Кристина Есикова
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