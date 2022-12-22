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08:30, 22 декабря 2022Забота о себе

Психолог перечислил интересные факты о случайном сексе

Психолог Томас рассказал, что желающего случайного секса человека можно узнать по голосу

Фото: Shutterstock

Человека, желающего случайного секса, можно узнать по голосу, рассказал психолог Эндрю Томас. В статье для Psychology Today он перечислил и другие интересные факты о случайном сексе.

По словам Томаса, ученые доказали, что речь и голос являются яркими маркерами социосексуальности. Причем у мужчин и женщин они различаются.

Мужчины с низким тоном голоса считаются более привлекательными и, как правило, имеют неограниченную сексуальную активность. У женщин желание заниматься случайным сексом выдает не высота тона голоса, а длина голосового тракта, влияющего на резонанс

Психолог добавил, что женская социосексуальность меняется в зависимости от менструального цикла. И хотя ученые пришли к выводу, что эти колебания в поведении достаточно скромные, объяснить их можно. Женская психология работает так, что для спаривания женщина выбирает лучшего кандидата. В браке — это муж, а вне брака — сильный, здоровый, привлекательный кандидат в отцы.

У мужчин сексуальная активность может снижаться с возрастом из-за падения уровня тестостерона и после того, как они становятся отцами. То же самое происходит и с социосексуальностью. В исследовании, проводившемся в течение пяти лет на Филиппинах, приняли участие почти 300 одиноких и бездетных мужчин. Выяснилось, что у тех, кто женился и стал отцом, снизилось стремление к сексу без обязательств, а у тех, кто остался холостым, — нет, рассказал Томас. По его словам, стабильность и умиротворение оказывают как психологическое, так и гормональное воздействие на мужчин. Они направляют свои силы с поиска партнерши для секса на воспитание детей.

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Ученые из Норвегии выяснили, что люди, нацеленные на поиск случайного сексуального партнера, пользуются мобильными приложениями для знакомств, а не обычными сайтами. Именно приложения дают более точное представление о физической привлекательности потенциального партнера, продолжил рассказ психолог.

Томас рассказал, что недавно завершилось исследование стремления к немоногамным отношениям.

Удивительным открытием стало то, что сторонники секса без обязательств и немоногамных отношений хотели бы быть для своих любовников единственным партнером

Эндрю Томаспсихолог

Ранее сексолог Сильва Невес рассказал о трудностях в полиаморных отношениях. Он посоветовал вести дневник, чтобы не запутаться в любовниках, и предохраняться.

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Вера Владзиевская
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