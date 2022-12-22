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12:53, 22 декабря 2022Россия

В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке

В Кремле выразили соболезнования родственникам погибших при обстреле Донецка
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар по гостинице в Донецке и выразил соболезнования родственникам погибших при обстреле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», — заявил представитель Кремля.

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Варвара Родикова
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