В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке

В Кремле выразили соболезнования родственникам погибших при обстреле Донецка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар по гостинице в Донецке и выразил соболезнования родственникам погибших при обстреле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», — заявил представитель Кремля.