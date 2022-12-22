Россиянин напал и угрожал топором советнику отдела службы по охране животных

Под Иркутском 54-летний охотник угрожал топором сотруднику службы по охране животных

В Иркутской области 54-летний мужчина напал советника отдела по государственному контролю (надзору) службы по охране и использованию объектов животного мира региона. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 10 декабря полицейские совместно со службой по охране животного мира обнаружили группу пьяных мужчин с оружием в лесу недалеко от деревни Нижний Кочергат. Охотники были пьяные, тогда сотрудники доставили их в населенный пункт и начали составлять протокол о правонарушении. Тогда фигурант напал на советника и стал угрожать топором. Отмечается, что подозреваемый повредил служебный автомобиль.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Астраханской области 33-летняя россиянка ударила полицейского дверью машины по голове.