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14:18, 22 декабря 2022Мир

Турция осудила Швецию за отсутствие конкретных шагов по экстрадиции террористов

Глава МИД Турции Чавушоглу: Швеция не предприняла шагов по экстрадиции террористов

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с осуждением высказался в адрес властей Швеции, заявив, что они не предприняли конкретных шагов по экстрадиции террористов и не приступили к заморозке их счетов. Как уточняет ТАСС, свое недовольство по данному поводу он выразил после переговоров со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом.

Глава МИД отметил, что экстрадиция террористов — условие, выдвинутое Анкарой для одобрения вступления королевства к Североатлантическому альянсу.

«Швеция остается центром притяжения для террористов [исламского проповедника] Фетхуллаха Гюлена (обвиняется Анкарой в попытке госпереворота 2016 года в Турции — прим. «Ленты.ру»», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что Анкара ценит предпринятые Столкгольмом действия, однако их недостаточно.

В начале декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Швеция и Финляндии до сих пор не выполнили свои обязательства для присоединения к НАТО. При этом глава ведомства пояснил, что Турция готова ратифицировать присоединение обеих стран к Североатлантическому альянсу только после этого.

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Варвара Кошечкина
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