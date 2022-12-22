Тайвань поднял в воздух боевые самолеты для предотвращения вторжения ВВС Китая

Reuters: Тайвань поднял в воздух боевые самолеты для предотвращения вторжения ВВС Китая

Тайвань активизировал свои ВВС в ответ на вхождение в юго-восточную зону ПВО острова 39 китайских боевых самолетов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Агентство уточняет, что авиационная группа Китая включала в себя 21 истребитель, четыре бомбардировщика-носителя ядерного оружия H-6, противолодочные самолеты, самолеты-заправщики и самолеты раннего предупреждения.

По данным министерства обороны, китайцы пролетели над каналом Баши, разделяющим юго-восточное побережье острова и Филиппинский архипелаг. Сообщается, что также в территориальных водах Тайваня были замечены три корабля ВМС Китая.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предрек рост напряженности между Китаем и Тайванем из-за США.

До этого сообщалось, что Китай направил в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 стратегических бомбардировщиков, несущих ядерные боеголовки.

В августе Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.