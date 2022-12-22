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17:19, 22 декабря 2022Экономика

Германия завершила национализацию энергогиганта Uniper

Правительство Германии завершило национализацию Uniper и стало владельцем 99% его акций

Фото: Fabian Strauch / dpa / Globallookpress.com

Власти Германии завершили процесс национализации энергогиганта Uniper. Правительство стало владельцем 99 процентов акций, сообщили в совместном заявлении Министерство финансов и Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, пишет ТАСС.

21 декабря рекапитализацию Uniper одобрила Еврокомиссия (ЕК). На спасение компании будет потрачено 34,5 миллиарда евро. При этом предполагается ряд ограничений — теперь немецкой компании запрещено продавать доли в ряде международных проектов, выплачивать премии и рекламировать господдержку как конкурентное преимущество.

Процесс национализации предполагал докапитализацию на 8 миллиардов евро. Таким образом, правительство приобретает около 93 процентов акций компании. Еще около 6 процентов выкупается у предыдущего основного акционера — финской Fortum.

С проблемами энергогигант Uniper столкнулся после снижения поставок со стороны российского «Газпрома». В начале ноября компания сообщила об убытках почти в 40 миллиардов евро. При этом сокращение прокачки из России Uniper считает нарушением контрактных обязательств со стороны «Газпрома», был подан иск в арбитражный суд.

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Платон Щукин
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