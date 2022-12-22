В ЛДПР назвали актуальной идею Жириновского о сокращении новогодних выходных

Депутат Госдумы Нилов заявил о дискуссии по сокращению новогодних выходных

Ежегодно продвигавшаяся бывшим главой ЛДПР Владимиром Жириновским идея о сокращении новогодних праздников идея по-прежнему остается актуальной, многие по-прежнему выступают против длинных выходных и требуют их сокращения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Каждый год у нас идут дискуссии о том, нужны ли продолжительные выходные. Чтобы удовлетворить все стороны, Жириновский предложил законопроект, который, к сожалению, не поддержали. А именно, он хотел сделать обязательными выходными 1, 2 и 3 января, а оставшиеся дни — дополнительным оплачиваемым отпуском, который человек мог бы взять или отказаться по желанию. Сейчас эта дискуссия по-прежнему актуальна», — рассказал Нилов.

Жириновский предлагал отменить новогодние каникулы и добавить 15 дней к обычным 28 отпускным дням россиян, чтобы они сами выбирали, когда отдыхать. По словам политика, в период длительных выходных в январе россиянам ничего не остается, кроме как выпивать, что приводит к росту бытовых преступлений, смертности и потерь в экономике.

«Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — говорил политик.

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой болезни.