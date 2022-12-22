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17:50, 22 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский встретился с президентом Польши

Президент Украины Зеленский встретился с польским коллегой Дудой, обсудив планы на будущее

Фото: Evelyn Hockstein/ Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудил планы на будущее. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«По дороге домой встретился с другом Украины — президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, (...) обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году», — сообщил он. Зеленский также поблагодарил Дуду за неизменную поддержку.

Ранее стало известно о встрече президента Украины, главы его офиса Андрея Ермака со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и представителями республиканцев и демократов в сенате и палате представителей США. Украинская сторона назвала встречу продуктивной. «Говорили об Украине, войне и предстоящей победе демократии над автократией», — отметил Ермак.

Украинская делегация прибыла с визитом в Вашингтон 21 декабря. Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, который пообещал продолжить наращивать военную поддержку Украины, в том числе поставки систем противовоздушной обороны.

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Кристина Есикова
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