Захарова назвала действия Зеленского игрой на публику и сравнила его с диверсантом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия президента Украины Владимира Зеленского игрой на публику и сравнила его с диверсантом США. Об этом она заявила во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Это все было похоже как будто на того самого диверсанта, которого Штаты закинули на Украину, они на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно. (…) Обратила бы внимание на абсолютно постановочный характер действий Зеленского, это абсолютно игра на публику. Такое ощущение, что ты смотришь "Слугу народа 2" или "Слугу народа: Апокалипсис"», — сказала Захарова.

Как она утверждает, украинский лидер в «хамской манере» отозвался о России. Представитель МИД предположила, что ему больше нечего сказать, из-за чего президент Украины может «только грубить». По ее словам, поездка Зеленского в США была полностью проплачена Вашингтоном.

Ранее Захарова дважды назвала президента Украины «сукиным сыном» Запада. Дипломат рассказала, что отношение западной стороны к Киеву усиливает у республики чувство вседозволенности и безнаказанности. По этой причине Украина будет способна «на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями».