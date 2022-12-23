15-летняя чирлидерша зарезала соперницу во время школьного парада

15-летняя чирлидерша из США убила соперницу во время школьного парада

В США 15-летняя школьница признала себя виновной в убийстве соперницы по время школьного парада. Об этом сообщает News 12.

Кайла Грин была зарезана в школе города Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк. Убийство произошло в апреле во время парада в честь победы школьной мужской команды по баскетболу в чемпионате штата. Погибшая входила в команду чирлидинга, поддерживавшую победителей.

По данным полиции, во время мероприятия у Грин случилась ссора с чирлидершей из другой команды. Оскорбленная девушка выхватила нож и набросилась на Грин, в результате чего та получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в больницу. Жертвой школьницы также стала подруга убитой, которая получила удар ножом, но выжила.

На заседании суда 20 декабря несовершеннолетняя преступница признала себя виновной в непредумышленном убийстве. Окончательный приговор будет вынесен 23 января 2023 года. Грин грозит лишение свободы на срок от трех до девяти лет.

Семьи пострадавших остались недовольны мягкостью обвинений. В частности, их возмутило, что нападение на подругу жертвы не было расценено судом как покушение на убийство и рассматривалось как нанесение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в США школьники из города Фэрфилд убили учительницу из-за плохих оценок. Тело женщины было найдено в городском парке.