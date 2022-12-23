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14:00, 23 декабря 2022Мир

МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям

Глава МИД Чехии Липавский потребовал от Кремля гарантий безопасности соседям

Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Прага требует от Кремля гарантий безопасности и ненападения на соседей России. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский CTK.

«Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», — сказал он. По его мнению, важно, «чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии».

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Президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил свою позицию по вопросу необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России.

Ранее Министерство обороны России обвинило Чехию в попытках уменьшить роль СССР при освобождении страны от нацистов в годы Второй мировой войны.

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Глеб Бажуткин
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