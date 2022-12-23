Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:20, 24 декабря 2022Моя страна

В Грозном поставят «Щелкунчика» с чеченским колоритом

Министр культуры Чечни Кадырова анонсировала уникальный новогодний спектакль «Щелкунчик»

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В большом зале Филармонии Грозного пройдет спектакль «Щелкунчик» с чеченским колоритом. Об этом в Telegram сообщила министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова.

Для постановки спектакля были привлечены специалисты из Санкт-Петербурга, Хабаровска и Грозного. По словам министра, в результате их работы получился «самый новогодний спектакль». На сцене зрители увидят Симфонический оркестр, а также танцоров «Башлам» и «Даймохк». В декабре намечено три спектакля — на 24, 27 и 29 число. В новом году спектакль пройдет 3, 5 и 7 января.

«Такого у нас в республике еще не было. Да и нигде, и никто еще пока не объединял музыку великого русского композитора Петра Ильича Чайковского с национальной чеченской культурой», — заключила Кадырова.

Ранее стало известно, что в России создадут спектакль нового поколения. Татарский академический театр имени Камала примет участие в создании спектакля нового поколения совместно с другими национальными культурными заведениями и Александринским театром. Цель проекта Александринского театра — объединение разнообразного театрального опыта и создание спектакля нового формата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленского уличили в желании убедить конгрессменов в победе над Россией
Биолог из США оценила традицию новогоднего застолья россиян
Названы самые необычные вакансии в России
Россияне перечислили свои самые опрометчивые поступки в уходящем году
Соцфонд России заверил в сохранении сроков перечисления пенсий
Сомнолог назвал способы быстро просыпаться по утрам
Москвичам рассказали о погоде в Новый год
Медведева рассказала о мужчине мечты
Россия предупредила о последствиях накачки Молдавии оружием НАТО
Россиян предупредили об опасности живой елки для домашних животных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.