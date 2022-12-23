В Грозном поставят «Щелкунчика» с чеченским колоритом

Министр культуры Чечни Кадырова анонсировала уникальный новогодний спектакль «Щелкунчик»

В большом зале Филармонии Грозного пройдет спектакль «Щелкунчик» с чеченским колоритом. Об этом в Telegram сообщила министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова.

Для постановки спектакля были привлечены специалисты из Санкт-Петербурга, Хабаровска и Грозного. По словам министра, в результате их работы получился «самый новогодний спектакль». На сцене зрители увидят Симфонический оркестр, а также танцоров «Башлам» и «Даймохк». В декабре намечено три спектакля — на 24, 27 и 29 число. В новом году спектакль пройдет 3, 5 и 7 января.

«Такого у нас в республике еще не было. Да и нигде, и никто еще пока не объединял музыку великого русского композитора Петра Ильича Чайковского с национальной чеченской культурой», — заключила Кадырова.

Ранее стало известно, что в России создадут спектакль нового поколения. Татарский академический театр имени Камала примет участие в создании спектакля нового поколения совместно с другими национальными культурными заведениями и Александринским театром. Цель проекта Александринского театра — объединение разнообразного театрального опыта и создание спектакля нового формата.

