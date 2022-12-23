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15:17, 23 декабря 2022Спорт

Чимаев обратился к сыну Кадырова перед его дебютом в ММА

Боец UFC Хамзат Чимаев пожелал удачи дебютирующему в ММА сыну Кадырова Эли
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев . Фото: James Gilbert / Getty Images

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обратился к сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Эли перед его дебютным поединком в смешанных единоборствах (ММА).

Спортсмен пожалел удачи Кадырову-младшему. «Брат, я знаю, как усердно ты готовился и в какой отличной физической форме ты находишься. Ин Ша Аллах, только победа!» — написал он.

23 декабря 16-летний Эли Кадыров выступит на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Его соперником станет Ислам Акбаров. Поединок продлится три раунда. Чимаев будет секундантом Кадырова-младшего.

Встреча пройдет в рамках турнира ACA 150, который состоится на «ЦСКА Арене». В главном бою вечера встретятся Артем Резников и Андрей Кошкин. Во втором по значимости поединке сойдутся Евгений Гончаров и Мухумат Вахаев.

Андрей Стрельцов
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