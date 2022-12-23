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12:40, 23 декабря 2022Россия

Песков порассуждал о достижении цели по демилитаризации Украины

Пресс-секретарь Песков констатировал продвижение по пути демилитаризации Украины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал продвижение по пути демилитаризации Украины. Об этом он заявил в пятницу, 23 декабря, пишет РИА Новости.

22 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) не обнулился, однако стремительно к этому движется. «Собственной базы скоро не останется», — заключил глава государства.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, можно ли это считать одной из целей специальной военной операции на Украине (СВО).

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Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о ходе спецоперации. По его словам, для получения расширенной информации необходимо слушать брифинги Минобороны России.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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