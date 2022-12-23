Россиянам назвали методы снизить уровень сахара в крови без лекарств

Врач Соловьева рассказала, что кардионагрузки снижают уровень глюкозы у полных людей

Регулярные кардионагрузки снижают уровень глюкозы в крови у полных людей, рассказали эндокринолог Lahta Clinic Ксения Соловьева и эндокринолог «Европейского медицинского центра» Камиля Табеева. Врачи назвали «Ленте.ру» и другие методы снизить уровень сахара в крови без применения лекарств.

Если у человека есть лишний вес или ожирение, регулярные физические нагрузки помогут бороться с повышенным уровнем сахара в крови, рассказала эндокринолог Соловьева. Однако при некоторых видах нагрузки сахар в крови наоборот может повышаться, предупредила эндокринолог Табеева. Речь идет о спринтерских видах спорта и тяжелых силовых нагрузках, при которых уровень адреналина сильно возрастает, и печень реагирует выбросом глюкозы в кровь.

Снижение веса также благотворно влияет на уровень сахара в крови у людей с ожирением

Камиля Табеева эндокринолог

Уровень сахара в крови может подниматься не только у диабетиков, но и у здоровых людей. Так, предупредила Табеева, он повышается при употреблении быстрых углеводов (сладкие напитки и сахар в чистом виде), а также в экстренной ситуации, когда в кровь в большом количестве попадают гормоны стресса адреналин и кортизол. Их действие является антагонистом инсулина.

Соловьева уточнила, что она под стрессом подразумевает не эмоциональную перегрузку, а физическую — например, операции, обострение хронического заболевания или проявление его осложнений.

Случается, что человек просто неправильно сдал анализ. Например, определение глюкозы в капиллярной крови глюкометром из немытых или даже просто мокрых рук может значимо искажать результат. Ксения Соловьева эндокринолог

Уровень нормы глюкозы в крови варьируется не только от состояния человека (например, у беременных норма ниже — 5,1 ммоль / л), но и от систем здравоохранения. Так, по словам Соловьевой, американская диабетическая ассоциация озвучивает пороговое значение в 5,7 ммоль / л, так как в США живет много людей из этнических групп высокого риска — афро- и латиноамериканцев.

В России уровень глюкозы натощак 6,1 ммоль / л и выше требует скрининга в отношении сахарного диабета, добавила эндокринолог.

от 7,0 ммоль / л натощак и выше или 11,1 ммоль/л в любое время — повод незамедлительно обратиться к врачу

Ранее эндокринолог Юлия Ивченко назвала неочевидные симптомы, свидетельствующие о развитии диабета. Она предупредила, что заподозрить диабет можно по медленному заживлению ран.