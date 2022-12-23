Поляки раскритиковали Дуду после встречи с Зеленским

Пользователи Twitter заявили, что Дуда втянет Польшу в войну, поддерживая Зеленского

Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду после его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и заявили, что глава государства втянет страну в войну, поддерживая Украину.

Накануне Дуда встретился с Зеленским и опубликовал совместную фотографию. «Встреча с президентом Украины была не только прекрасной возможностью послать рождественские и новогодние пожелания ему, его семье и Украине, но и дала мне возможность обсудить стратегические планы действий и сотрудничества на предстоящий 2023 год», — написал он.

Комментаторы возмутились оказанной украинскому лидеру поддержкой. «Никто так, как президент и PiS (партия "Право и Справедливость"), не втягивают нас в не нашу войну», — подчеркнул @SzczurzyWibrys.

«Вы ничему не научились из истории, мое сердце разбивается, когда я смотрю, как поляков втягивают в Третью мировую войну», — добавил @AgentSerco.

Другие пользователи призвали Дуду заботиться об интересах поляков, а не украинцев. «Тебя избрали президентом Польши и поляков, и ты должен служить нам, а не только говорить об украинцах, которые не могут извиниться за то, что их ракеты убили двоих наших граждан», — заявил @bartekbr27, имея в виду инцидент в Пшеводуве.

«Господин президент, пожалуйста, позаботьтесь о благе поляков, потому что вы их президент», — призвал @chranson. «Я верю, что господин Президент сделает для Украины все до последнего злотого», — выразил мнение @nosferatukris.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой 22 декабря. Главы государств обсудили планы на будущее, украинский лидер поблагодарил польского коллегу за поддержку.

