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07:46, 23 декабря 2022Мир

Поляки раскритиковали Дуду после встречи с Зеленским

Пользователи Twitter заявили, что Дуда втянет Польшу в войну, поддерживая Зеленского
Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Ukraine Presidency/ Globsllookpress.com

Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду после его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и заявили, что глава государства втянет страну в войну, поддерживая Украину.

Накануне Дуда встретился с Зеленским и опубликовал совместную фотографию. «Встреча с президентом Украины была не только прекрасной возможностью послать рождественские и новогодние пожелания ему, его семье и Украине, но и дала мне возможность обсудить стратегические планы действий и сотрудничества на предстоящий 2023 год», — написал он.

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Комментаторы возмутились оказанной украинскому лидеру поддержкой. «Никто так, как президент и PiS (партия "Право и Справедливость"), не втягивают нас в не нашу войну», — подчеркнул @SzczurzyWibrys.

«Вы ничему не научились из истории, мое сердце разбивается, когда я смотрю, как поляков втягивают в Третью мировую войну», — добавил @AgentSerco.

Другие пользователи призвали Дуду заботиться об интересах поляков, а не украинцев. «Тебя избрали президентом Польши и поляков, и ты должен служить нам, а не только говорить об украинцах, которые не могут извиниться за то, что их ракеты убили двоих наших граждан», — заявил @bartekbr27, имея в виду инцидент в Пшеводуве.

«Господин президент, пожалуйста, позаботьтесь о благе поляков, потому что вы их президент», — призвал @chranson. «Я верю, что господин Президент сделает для Украины все до последнего злотого», — выразил мнение @nosferatukris.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой 22 декабря. Главы государств обсудили планы на будущее, украинский лидер поблагодарил польского коллегу за поддержку.

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Марина Совина
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