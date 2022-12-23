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11:18, 23 декабря 2022Ценности

Филипп Киркоров рассказал о своей пластике

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что у него есть собственный пластический хирург

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал о своих пластических операциях. Соответствующую информацию приводит издание Super.ru.

Артист посетил вечеринку, организованную в честь дня рождения журналистки и автора YouTube-шоу «Алена, блин!» Алены Жигаловой. Он ответил на вопрос корреспондентов издания о том, какое самое запоминающееся событие произошло с ним за последнее время.

«Самое яркое, что произошло за последнее время, — моя неземная красота, созданная этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня собственный пластический хирург. Он всегда со мной, он — мой бог, он — моя молодость и вечная красота», — заявил певец, обнимая рядом стоящего пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Ранее Киркоров рассказал о необходимой для его выступлений еде и собрался сесть на диету, чтобы похудеть на несколько килограммов. В райдере певца все еще присутствуют некоторые запрещенные продукты, которые он планирует исключить.

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Карина Черных
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