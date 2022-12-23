Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете

Постпред Украины Кислица разозлил американцев изображением флага США в желто-голубом цвете

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица разозлил американцев, опубликовав в Twitter изображение флага США в желто-голубом цвете после выступления украинского президента Владимира Зеленского в конгрессе.

На картинке бело-красные полосы стали желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне — желтыми на голубом, в цветах украинского флага, пост дипломата сопровождается подписью «они будут вместе столько, сколько потребуется».

Пользователи социальной сети возмутились отношением Кислицы к американскому флагу, обвинив его в неуважении и осквернении национального символа США.

«Это отвратительно! Не оскверняйте наш флаг!», — написала @fl_sunbum. К ней присоединился @girliesmom: «Это настолько неуважительно, насколько это возможно, кроме как наступить на наш флаг или сжечь его».

Пользователь @dustyddunaway напомнил, что под американским флагом сражались многие люди. «Вы проявляете неуважение к каждому американцу, который сражался и погиб за этот флаг», — подчеркнул он.

Ряд комментаторов напомнил Кислице о том, что США оказывают финансовую помощь Украине. «Вы берете наши деньги, а теперь не уважаете наш флаг?» — задался вопросом @someBKLYNguy.

«Мы Соединенные Штаты Америки, а не Соединенные Штаты Украины», — заявил @yat023.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме состоялась 21 декабря. В тот же день американский лидер подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь.

